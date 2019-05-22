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На Донбасі від ранку утримується режим тиші

Новини » Суспільство    22.05.2019 - 13:35
На Донбасі від ранку утримується режим тиші
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Командування ООС тим часом намагається отримати інформацію про заховлених в полон військових

На Донбасі від ранку середи, 22 травня, спостерігається дотримання режиму припинення вогню у районі проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр Міноборони.

Станом на 12:00 не зафіксовано жодного обстрілу. Також у штабі зазначили, що протягом минулої доби, 21 травня, російсько-окупаційні війська вдвічі зменшили кількість обстрілів оборонних позицій захисників України. Також не застосовувалось заборонене мінськими угодами озброєння.

Тим часом командування Об’єднаних сил вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення восьми українських військовослужбовців, яких захопили в полон.

Нагадаємо, зранку 22 травня на окупованій території Донбасу у полон до бойовиків потрапили вісім українських військових. Вони рухались вантажним автомобілем в районі населеного пункту Новотроїцьке, проте випадково відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово окуповану територію. 

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Теми: Новини ООС
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