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На Донбасі з ранку утримується режим перемир'я

Новини » Надзвичайні події    29.07.2019 - 09:43
На Донбасі з ранку утримується режим перемир'я
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано

Вчора, 28 липня, бойовики на Донбасі обстріляли КПВВ "Мар'їнка", з початку поточної доби, 29 липня, обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

У ООС зазначають, що втрат серед українських військових немає.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна вчора писало, що бойовики вночі 28 липня з великокаліберного озброєння обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Мар'їнка" в зоні проведення операції Об'єднаних сил. 

Крім того, 27 липня проросійські бойовики один раз порушили перемир'я на Донбасі. Найманці обстріляли з автоматичних гранатометів позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі Кримського. В результаті ворожого обстрілу постраждав один український військовий.

Зазначимо, минулого тижня президент Володимир Зеленський і спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер провели зустріч у Києві. Вони обговорили завершення відведення сил з боку ОРДЛО.

На Донбасі з початку доби без втрат серед українських військових Бойовики обстріляли КПВВ "Мар'їнка"
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