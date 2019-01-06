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На Донбассе сократился поток через пункты пропуска

Новости » Общество    06.01.2019 - 09:02
На Донбассе сократился поток через пункты пропуска
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

За сутки пункты пропуска пересекли почти 24 тысячи человек

На линии разграничения на Донбассе по состоянию на 6 января сократился поток через контрольные  пункты въезда-выезда (КПВВ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что сегодня все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения открылись по графику и работают в штатном режиме. За минувшие сутки отмечается тенденция к снижению потока через КПВВ. В частности, пункты пропуска пересекли 23,9 тысячи человек и 3,3 тысячи авто:

  • "Майорское" - 5705 человек и 760 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 5215 человек и 980 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 4195 человек и 830 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 3260 человек и 745 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 5545 человек.

Сегодня утром на пунктах пропуска находилось такое количество авто: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 25/40; "Гнутово" - 10/10.

Напомним, ранее в штабе операции Объединенных сил сообщили, что сутки на Донбассе обошлись без потерь среди украинских военных.

Отметим, накануне в очередях на КПВВ умерли 2 человека.

 

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Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбасспограничникиКПВВ
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