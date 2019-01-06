На Донбасі з ранку дотримується перемир'я

Фото: українські військові (mil.gov.ua)

У Міноборони підтвердили відсутність втрат з української сторони

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з ранку 6 січня дотримується режим тиші. Про це заявив спікер Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з ранку в районі проведення операції Об'єднаних сил з боку противника поки що не зафіксовано випадків порушення режиму перемир'я. Відповідно, з української сторони втрат немає.

Мотузяник також підтвердив, що за минулу добу, 5 січня, на Донбасі теж не було втрат серед українських військових. У той же час, за даними розвідки, вчора одного бойовика ліквідували, ще одного поранили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики чотири рази порушили режим тиші, відкривши вогонь у бік українських підрозділів. Ці обстріли ідентифіковані як прицільні, однак фактів застосування зброї заборонених калібрів вчора не фіксувалося.

Зазначимо, сьогодні прикордонники повідомили, що на Донбасі скоротився потік через пункти пропуску. Зокрема, вчора спостерігалася тенденція до зниження потоку - пункти пропуску перетнули 23,9 тисячі осіб і 3,3 тисячі авто.