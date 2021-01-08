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На Донбасі з ранку чергові порушення тиші. Бойовики застосовують міномети

Донбас, П'ятниця 08 січня 2021 08:33
На Донбасі з ранку чергові порушення тиші. Бойовики застосовують міномети
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Проросійські бойовики на Донбасі вранці 8 січня вже чотири рази порушили режим припинення вогню. Серед українських бійців втрат немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що вчора українська сторона зафіксувала 8 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів у районі Луганського.

Біля Хутора Вільний вони вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів, а в передмісті Попасної - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, обстріли зафіксовано в районі Водяного, Авдіївки та Гранітного. Українська сторона повідомила про порушення до ОБСЄ.

З ранку 8 січня в районі проведення ООС вже зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. На Приазов'ї противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета поблизу Водяного.

"На обстріли противника наші захисники відкрили вогонь. Серед українських воїнів бойових втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ зафіксувала майже 220 порушень на Донбасі за добу.

До цього стало відомо, що у "сірій зоні" прорвало водопровід і українська сторона чекає на гарантії тиші від бойовиків для ремонту.

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