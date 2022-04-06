На Донбассе уничтожили подразделения с российскими курсантами и срочниками, - СБУ

Сообщается, что были получены секретные карты и списки личного состава подразделений, которые были уничтожены в Донецкой области.

"Карты зарегистрированы 22 февраля и содержат планы оккупантов по захвату всей территории Донецкой области. Как оказалось, Путин отправил на войну в Украину - курсантов Московского высшего военного командного училища. И оформили это как стажировку", - говорится в сообщении.

Также среди полученных документов выявлены: