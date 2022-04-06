UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Донбассе уничтожили подразделения с российскими курсантами и срочниками, - СБУ

Фото: российских срочников и курсантов отправляют на войну против Украины (facebook com mod mil rus)
Автор: Александр Мороз

Украинские войска в Донецкой области уничтожили российские подразделения, в составе которого были срочники и курсанты Московского высшего военного командного училища. А найденные карты подтверждают планы по захвату всего региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что были получены секретные карты и списки личного состава подразделений, которые были уничтожены в Донецкой области.

"Карты зарегистрированы 22 февраля и содержат планы оккупантов по захвату всей территории Донецкой области. Как оказалось, Путин отправил на войну в Украину - курсантов Московского высшего военного командного училища. И оформили это как стажировку", - говорится в сообщении.

Также среди полученных документов выявлены:

  • талоны на командировку без места пребывания и срока командировки;
  • списки сводного мотострелкового батальона, среди которых много срочников и курсантов;
  • паспорта граждан России, военные билеты и т.д.

Напомним, ранее стало известно, что третья часть российских оккупантов, которые устроили массовую расправу над мирными жителями Бучи, воевала в Сирии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассВойна России против Украины