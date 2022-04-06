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Треть российских оккупантов из бригады "бучанских палачей" воевала в Сирии, - СМИ

Новина українською →
Буча, Среда 06 апреля 2022 11:26
Треть российских оккупантов из бригады "бучанских палачей" воевала в Сирии, - СМИ Фото: треть "бучанских палачей" воевали в Сирии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Треть российских оккупантов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ России ранее воевала в Сирии. Именно эти военные причастны к трагической "резне в Буче".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Следствие.Инфо".

Отмечается, что в состав 155-й бригады морской пехоты входят 82 военных, имена которых ранее опубликовала украинская разведка. Среди них по меньшей мере 24 были участниками войны в Сирии, когда Россия поддерживала режим Башара Асада. Это свидетельствует о том, что каждый третий российский военный Тихоокеанского флота причастен к массовым убийствам мирных жителей.

Остальная часть бригады "бучанских палачей" родились в 1998-2002 годах. Таким образом сейчас им от 20 до 25 лет.

Журналисты установили, что именно эти молодые военные РФ хвастаются в своих соцсетях, что отрезают уши украинцам, а также угрожают убить и замучить мирное население.

Напомним, ранее зверства российских оккупантов в Буче осудили представители власти Израиля.

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