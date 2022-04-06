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На Донбасі знищили підрозділи з російськими курсантами і строковиками, - СБУ

Фото: російських строковиків і курсантів відправляють на війну проти України (facebook com mod mil rus)
Автор: Олександр Мороз

Українські війська в Донецькій області знищили російські підрозділи, у складі якого були строковики і курсанти Московського вищого військового командного училища. А знайдені карти підтверджують плани захоплення всього регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що були отримані секретні карти і списки особового складу підрозділів, які були знищені в Донецькій області.

"Карти зареєстровані 22 лютого і містять плани окупантів щодо захоплення всієї території Донецької області. Як виявилося, Путін відправив на війну в Україну - курсантів Московського вищого військового командного училища. І оформили це як стажування", - йдеться в повідомленні.

Також серед отриманих документів виявлено:

  • талони на відрядження без місця перебування та терміну відрядження;
  • списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків і курсантів;
  • паспорти громадян Росії, військові квитки і т. д.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що третя частина російських окупантів, які влаштували масову розправу над мирними жителями Бучі, воювала в Сирії.

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ДонбасВійна Росії проти України