На Донбасі знищили підрозділи з російськими курсантами і строковиками, - СБУ

Українські війська в Донецькій області знищили російські підрозділи, у складі якого були строковики і курсанти Московського вищого військового командного училища. А знайдені карти підтверджують плани захоплення всього регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Повідомляється, що були отримані секретні карти і списки особового складу підрозділів, які були знищені в Донецькій області.
"Карти зареєстровані 22 лютого і містять плани окупантів щодо захоплення всієї території Донецької області. Як виявилося, Путін відправив на війну в Україну - курсантів Московського вищого військового командного училища. І оформили це як стажування", - йдеться в повідомленні.
Також серед отриманих документів виявлено:
Нагадаємо, раніше стало відомо, що третя частина російських окупантів, які влаштували масову розправу над мирними жителями Бучі, воювала в Сирії.
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