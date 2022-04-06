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На Донбассе уничтожили подразделения с российскими курсантами и срочниками, - СБУ

Новина українською →
Донецкая область, Среда 06 апреля 2022 11:35
На Донбассе уничтожили подразделения с российскими курсантами и срочниками, - СБУ Фото: российских срочников и курсантов отправляют на войну против Украины (facebook com mod mil rus)
Автор: Александр Мороз

Украинские войска в Донецкой области уничтожили российские подразделения, в составе которого были срочники и курсанты Московского высшего военного командного училища. А найденные карты подтверждают планы по захвату всего региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что были получены секретные карты и списки личного состава подразделений, которые были уничтожены в Донецкой области.

"Карты зарегистрированы 22 февраля и содержат планы оккупантов по захвату всей территории Донецкой области. Как оказалось, Путин отправил на войну в Украину - курсантов Московского высшего военного командного училища. И оформили это как стажировку", - говорится в сообщении.

Также среди полученных документов выявлены:

  • талоны на командировку без места пребывания и срока командировки;
  • списки сводного мотострелкового батальона, среди которых много срочников и курсантов;
  • паспорта граждан России, военные билеты и т.д.

Напомним, ранее стало известно, что третья часть российских оккупантов, которые устроили массовую расправу над мирными жителями Бучи, воевала в Сирии.

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