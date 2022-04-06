На Донбасі знищили підрозділи з російськими курсантами і строковиками, - СБУ

Українські війська в Донецькій області знищили російські підрозділи, у складі якого були строковики і курсанти Московського вищого військового командного училища. А знайдені карти підтверджують плани захоплення всього регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Повідомляється, що були отримані секретні карти і списки особового складу підрозділів, які були знищені в Донецькій області.

"Карти зареєстровані 22 лютого і містять плани окупантів щодо захоплення всієї території Донецької області. Як виявилося, Путін відправив на війну в Україну - курсантів Московського вищого військового командного училища. І оформили це як стажування", - йдеться в повідомленні.

Також серед отриманих документів виявлено: