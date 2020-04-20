На Донбассе снайпер ранил военнослужащего ВСУ

Иллюстративное фото (facebook.com 93OMBR)

Инцидент произошел вблизи Новоалександровки

На Донбассе снайпер пророссийских боевиков ранил украинского военнослужащего возле Новоалександровки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, вечером 20 апреля вблизи Новоалександровки в Луганской области пулей снайпера был ранен украинский военный. Раненому оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали. Сейчас состояние военного удовлетворительное.

"Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - отметили в штабе.

Отмечается, что украинские военнослужащие дали ответ из всего имеющегося вооружения. Потери пророссийских боевиков уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в результате обстрела боевиков украинский военный получил пулевое ранение. Воина эвакуировали в медицинское учреждение и оказали соответствующую помощь. Состояние раненого удовлетворительное.

Добавим, что по состоянию на 12:00 в зоне проведения ООС на Донбассе наблюдалось соблюдение режима прекращения огня пророссийскими боевиками. Боевики не проявляли никакой огневой активности с полуночи.