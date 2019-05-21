На Донбассе украинского военного госпитализировали с ранением

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков от начала вторника, 21 мая, украинского военного госпитализировали с ранениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

В частности, по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Донецком направлении. Были применены противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы велись возле Водяного и Гнутового.

"В результате обстрелов с начала текущих суток один военнослужащий Объединенных сил с ранением эвакуирован для оказания медицинской помощи в военного мобильного госпиталя", - отметили в пресс-центре.

Также добавили, что украинские военные отвечали на каждый обстрел, потери врага уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки, 20 мая, на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военных ООС получили ранения.