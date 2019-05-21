На Донбасі українського військового госпіталізували із пораненням

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків від початку вівторка, 21 травня, українського військового було госпіталізовано із пораненнями. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Зокрема, станом на 12:00 російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донецькому напрямку. Були застосовані протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. Обстріли велися біля Водяного та Гнутового.

"Внаслідок обстрілів з початку поточної доби один військовослужбовець Об’єднаних сил з пораненням евакуйований для надання медичної допомоги до військового мобільного госпіталю", - зазначили в прес-центрі.

Також додали, що українські військові відповідали на кожен обстріл, втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби, 20 травня, на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Двоє військових ООС отримали поранення.