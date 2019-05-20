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На Донбассе ранен украинский военный

Новости » Общество    20.05.2019 - 18:19
На Донбассе ранен украинский военный
Иллюстративное фото (ООС)

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток, 20 мая, боевики трижды нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". В частности, враг открывал огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово, Водяное, Старогнатовка. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении ООС.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 мая, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил украинский военный.

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