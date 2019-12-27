На Донбассе украинский военный получил ранение

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики нарушили режим тишины 17 раз

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение четверга, 26 декабря, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Были применены гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы велись рядом с Невельським, два раза неподалеку Красногоровки, Васильевки, Авдеевки, Старогнатовки, Водяного и Лебединского. Также обстрелы зафиксированы рядом с Пивденным, в районе населенного пункта Новгородское, недалеко от Крымского, Троицкого, Старого Айдара, Травневого, в районе населенного пункта Шумы и неподалеку Орехового.

"Вчера, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - уточнили в ООС.

От начала этих суток зафиксирован один обстрел из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета возле Гладосового. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, как заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, с 1 января 2020 года ожидается полное перемир'я на Донбассе и это обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы.