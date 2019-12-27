На Донбасі український військовий дістав поранення

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики порушили режим тиші 17 разів

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом четверга, 26 грудня, один український військовослужбовець дістав поранення. Про це передає прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Були застосовані гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та інша стрілецька зброя.

Обстріли велися поряд з Невельським, два рази неподалік Красногорівки, Василівки, Авдіївки, Старогнатівки, Водяного і Лебединського. Також обстріли зафіксовані поруч з Південним, в районі населеного пункту Новгородське, неподалік Кримського, Троїцького, Старого Айдару, Травневого, в районі населеного пункту Шуми та неподалік Оріхового.

"Вчора, 26 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - уточнили в ООС.

Від початку цієї доби зафіксовано один обстріл зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету біля Гладосового. Втрат з нашого боку немає.

Нагадаємо, як заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, з 1 січня 2020 року очікується повне перемир'я на Донбасі і це обговорюється в рамках Тристоронньої контактної групи.