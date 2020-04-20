На Донбасі український військовий отримав кульове поранення

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Стан пораненого військовослужбовця задовільний

Сьогодні, 20 квітня, проросійські бойовики на Донбасі поранили українського військовослужбовця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, сьогодні під час ворожого обстрілу військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення. Пораненого військового евакуювали до лікувального закладу та надали допомогу. Стан військового наразі задовільний.

"Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися - вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються. На свої агресивні дії противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомляли, що з початку доби на Донбасі зберігався режим припинення вогню. З опівночі проросійські бойовики не проявляли вогневою активності на лінії бойового зіткнення.

Додамо, що на Великдень окупаційні сили 6 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Обстріли було зафіксовано в районі Мар'їнки, Павлополя, Широкиного та Луганського.