На Донбассе боевики 6 раз нарушили тишину, в ВСУ потерь нет

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Большинство нарушений тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

На Донбассе на Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

"Украинские защитники, знакомые с коварной тактикой захватчиков, с помощью штатных огневых средств вынудили оккупационные подразделения прекратить преступную активность", - сообщили в штабе ООС.

Подавляющее большинство нарушений режима "тишины" были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Тут из миномета калибра 82 мм боевики обстреляли украинских военных вблизи поселка Пески.

Гранатометы различных систем оккупанты применили по позициям ООС рядом с городом Марьинка.

Возле Широкино российские наемники вечером дважды открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи села Павлополь была замечена активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против защитников Луганского.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ за минувшие сутки не было.

По данным разведки Объединенных сил, 19 апреля наши подразделения уничтожили двух боевиков и еще двух ранили.

От начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 18 апреля на Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены трое украинских военных. Оккупационные войска били из минометов по подразделениям ООС вблизи Луганского. Также велись обстрелы возле Майского, Крымского, Лебединского.

Как писало РБК-Украина, двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения в результате обстрела из БМП на луганском направлении. Раненых эвакуировали в медико-военного заведения и оказали помощь.