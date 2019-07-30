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На Донбассе украинский военный подорвался на взрывчатке

Новости » Происшествия    30.07.2019 - 07:32
На Донбассе украинский военный подорвался на взрывчатке
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo)

Военный получил ранение, боевики нарушили режим тишины трижды

На Донбассе за прошедшие сутки, 29 июля, украинский виськовий получил ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсантами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что в течение суток Вооруженные силы Украины придерживались устойчивого режима прекращения огня. В то же время вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня.

При этом один раз применялся запрещенный минскими соглашениями миномет калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Каменка, Гнутово, Водяное.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения. От начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил", - отметили в ООС.

В частности, во вторник, 30 июля, боевики провели обстрел вблизи Луганского из гранатометов различных систем.

На Донбассе украинский военный подорвался на взрывчаткеНа Донбассе украинский военный подорвался на взрывчатке

Напомним, боевики ночью 28 июля из крупнокалиберного вооружения обстреляли КПВВ "Марьинка" в зоне проведения ООС.

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