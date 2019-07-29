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На Донбассе соблюдается режим перемирия, - штаб

Новости » Общество    29.07.2019 - 21:39
На Донбассе соблюдается режим перемирия, - штаб
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано

На Донбассе с начала текущих суток 29 июля в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Также сообщается, что потерь с украинской стороны не зафиксировано. 

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении. 

Напомним, РБК-Украина сообщало, что боевики ночью 28 июля из крупнокалиберного вооружения обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в зоне проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, 27 июля пророссийские боевики один раз нарушили перемирие на Донбассе. Наемники обстреляли из автоматических гранатометов позиции подразделений Объединенных сил в районе Крымского. В результате вражеского обстрела пострадал один украинский военный.

Ранее делегация Соединенных Штатов Америки во главе со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения операции Объединенных сил. Делегация посетила КПВВ "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями.

На Донбассе боевики с начала суток совершили один обстрел позиций ВСУ На Донбассе соблюдается режим перемирия, - штаб
Темы: Новости ООС
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