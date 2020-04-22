На Донбассе украинских военных обстреляли из минометов

На Донбассе позиции украинских военных в который раз были обстреляны оккупационными войсками из крупнокалиберных минометов, запрещенных Минскими соглашениями. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Отмечается, что были применены калибры 120 мм и 82 мм, а также использовались гранатометы разных систем, пулеметы и стрелковое оружие. В целом на протяжении прошлых суток, 21 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Да, обстрела зафиксировали возле Авдеевки по направлению населенного пункта Каштановое. Также огонь противника велся в направлении Старогнатовки и неподалеку Красногоровки.

По опорных пунктах Объединенных сил вблизи Крымского и Новотошковского враг из минометов калибра 120 мм выпустил 8 мин. А неподалеку Луганского противник из миномета 82-го калибра выпустил 14 мин.

"Потерь за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не было... Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры влияния на оккупационные подразделения и с помощью дежурных огневых средств прекратили враждебную активность", - отметили в штабе.

Разведка Объединенных сил также доложила: "21 апреля украинские подразделения уничтожили двух российских наемников".

От начала текущих суток со станковых противотанковых гранатометов обстреляли украинские позиции возле Богдановки. Огнем в ответ Объединенные силы немедленно прекратили враждебную провокацию. Потерь среди наших защитников нет.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - резюмировали в штабе.

Напомним, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс резко высказалась относительно ситуации на Донбассе во время Пасхи, когда в результате обстрелов был убит украинский военный. Она выразила сожаление из-за гибели солдата и призвала Россию заставить оккупационные войска не нарушать режим тишины.