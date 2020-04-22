На Донбасі українських військових обстріляли із мінометів

На Донбасі позиції українських військових вкотре були обстріляні окупаційними військами із крупнокаліберних мінометів, заборонених Мінськими угодами. Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил.

Зазначається, що були застосовані калібри 120 мм і 82 мм, а також використовувалися гранатомети різних систем, кулемети та стрілецька зброя. Загалом упродовж минулої доби, 21 квітня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Так, обстріли зафіксували біля Авдіївки з напрямку населеного пункту Каштанове. Також вогонь противника вівся у напрямку Старогнатівки та неподалік Красногорівки.

По опорних пунктах Об’єднаних сил поблизу Кримського та Новотошківського ворог з мінометів калібру 120 мм випустив загалом 8 мін. А неподалік Луганського противник із міномету 82-го калібру випустив 14 мін.

"Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було... Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів впливу на окупаційні підрозділи та за допомогою чергових вогневих засобів припинили ворожу активність", - зазначили в штабі.

Розвідка Об’єднаних сил також доповіла: "21 квітня українські підрозділи знищили двох російських найманців".

Від початку поточної доби зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли українські позиції біля Богданівки. Вогнем у відповідь Об’єднані сили негайно припинили ворожу провокацію. Втрат серед наших захисників немає.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - резюмували в штабі.

Нагадаємо, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс різко висловилася щодо ситуації на Донбасі під час Великодня, коли внаслідок обстрілів був убитий українсьий військовий. Вона висловила жаль через загибель солдата та закликала Росію змусити окупаційні війська не порушувати режим тиші.