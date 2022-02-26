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На Донбассе украинские ПВО сбили вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупантов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинские зенитчики в зоне операции Объединенных сил (ООС) сбили вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупантов. Применялся зенитно-ракетный комплекс С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отметили военные, российский вертолет и штурмовик были сбиты в районе ООС около полуночи. Украинские зенитчики применили ЗРК С-300.

Других подробностей командование ВС ВСУ не приводит. Также не сообщает о том, удалось или нет взять в плен экипажи сбитых боевых машин.

Напомним, 25 февраля украинские ПВО в небе под Киевом сбили вражеский транспортник Ил-76. На его борту находился десант.

Отметим, в этот же день украинские летчики сбили под Винницей штурмовик Су-25 российских оккупантов.

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