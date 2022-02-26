RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі українські ППО збили вертоліт і штурмовик Су-25 російських окупантів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Українські зенітники в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) збили вертоліт і штурмовик Су-25 російських окупантів. Застосовувався зенітно-ракетний комплекс С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Як зазначили військові, російський вертоліт і штурмовик були збиті в районі ООС близько півночі. Українські зенітники застосували ЗРК С-300.

Інших подробиць командування ЗС ЗСУ не наводить. Також не повідомляє про те, вдалося чи ні взяти в полон екіпажі збитих бойових машин.

Нагадаємо, 25 лютого українські ППО в небі під Києвом збили ворожий транспортник Іл-76. На його борту знаходився десант.

Зазначимо, цього ж дня українські льотчики збили під Вінницею штурмовик Су-25 російських окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВОООСВторгнення Росії до України