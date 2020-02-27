На Донбассе удерживается режим "тишины", - Минобороны

От начала текущих суток, 27 февраля, российско-оккупационные войска режим "тишины" на линии боевого столкновения не нарушали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны.

Как отмечается, такие данные по состоянию на 12:00.

Отметим, в течение минувших суток, 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный и пострадали еще двое бойцов ООС.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что минские соглашения подходят Украине с точки зрения безопасности. Он отметил, что минские соглашения, которые действуют на данный момент, "мы выполняем и готовы выполнять".

Однако, до этого помощник президента Украины Андрей Ермак не исключает, что минские договоренности могут быть модернизированы для обеспечения их реализации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что минские соглашения являются неизменными, а их перосмотр может завести ситуацию на Донбассе в тупик. Путин добавил, что главными условиями решения конфликта на Донбассе являются особый статус ОРДЛО и прямой диалог с боевиками.