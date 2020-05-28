На Донбассе удерживается режим "тишины"

От начала суток вооруженные формирования Российской Федерации не обстреливали украинские позиции на Донбассе. Таким образом там содержится режим "тишины".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, с начала суток, по состоянию на 12:00, боевики на Донбассе активности не проявляли. Украинские военные контролируют ситуацию на линии разведения войск и придерживаются режима тишины, находясь в полной боевой готовности.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 мая, оккупационные войска на Донбассе нарушили режим "тишины" и 7 раз, обстреляв украинских военных.

Кроме того, 27 мая вооруженные формирования Российской Федерации прицельно обстреливали участок разведения сил неподалеку Золотого.

Вместе с тем, сообщалось, что на заседании Совета безопасности ООН российская делегация фактически прибегла к шантажу, говоря о прекращении огня в глобальных конфликтах, в том числе и на Донбассе.