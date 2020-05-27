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Боевики обстреляли участок разведения сил на Донбассе

Новости » Происшествия     27.05.2020 - 17:48
Боевики обстреляли участок разведения сил на Донбассе
Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

Потерь среди украинских военных нет

Сегодня, 27 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации два раза обстреляли позиции ОС на Донбассе. При этом боевики прицельно обстреливали участок разведения сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Оккупанты обстреляли позиции оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Новотроицкого. Обстрел велся из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В то же время, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики применили запрещенное минометы калибра 82 мм. Обстрел произошел вблизи Новолуганского.

"В ответ из имеющихся огневых средств, наши воины открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. Подразделения Объединенных сил и в дальнейшем готовы немедленно реагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что оккупанты вели целенаправленный обстрел по участку разведения сил и средств №2 "Золотое" из стрелкового оружия.

"Такие провокации раз свидетельствуют, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.
На участках разведения №1 и №3 режим "Тишина" придерживался", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, 26 мая боевики шесть раз обстреливали украинские позиции, в результате чего погиб один военный.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассООС
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