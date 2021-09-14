На Донбассе убили украинского воина: стало известно его имя

Стало известно имя погибшего на Донбассе украинского военного. Боевики убили командира механизированного отделения Демьяна Данылива.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Львовского областного совета.
От вражеской пули погиб уроженец Львовской области Данылив Демьян Петрович 1997 года рождения.
Старший солдат Демьян Данылив был командиром механизированного отделения.
Демьян родился 12 августа 1997 года в селе Рудники Стрыйского района.
Накануне, 13 сентября, в Новоайдарском районе Луганской области он получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.