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На Донбассе убили украинского воина: стало известно его имя

Автор: Анастасия Рокитна

Стало известно имя погибшего на Донбассе украинского военного. Боевики убили командира механизированного отделения Демьяна Данылива.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Львовского областного совета.

От вражеской пули погиб уроженец Львовской области Данылив Демьян Петрович 1997 года рождения.

Старший солдат Демьян Данылив был командиром механизированного отделения.

Что известно о воине

Демьян родился 12 августа 1997 года в селе Рудники Стрыйского района.

Накануне, 13 сентября, в Новоайдарском районе Луганской области он получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

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Донбасс