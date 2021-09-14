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На Донбасі вбили українського воїна: стало відомо його ім'я

Автор: Анастасія Рокитна

Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі українського військового. Бойовики вбили командира механізованого відділення Дем'яна Даниліва.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Львівської обласної ради.

Від ворожої кулі загинув уродженець Львівської області Данилів Дем'ян Петрович 1997 року народження.

Старший солдат Дем'ян Данилів був командиром механізованого відділення.

Що відомо про воїна

Дем'ян народився 12 серпня 1997 року у селі Рудники Стрийського району.

Напередодні, 13 вересня, в Новоайдарському районі Луганської області він отримав кульове поранення, несумісне з життям.

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Донбас