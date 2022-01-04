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На Донбассе тяжело ранен боец: боевики били из гранатометов и стрелкового оружия

Автор: Наталья Скороход

За прошедшие сутки, 3 января, оккупанты на Донбассе совершили три обстрела украинских позиций. В результате этого один военный получил тяжелое ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединского противник обстреливал наши позиции из стрелкового оружия.

В районе поселка Шумы российские наемники совершили обстрел украинских военных из автоматических станковых гранатометов.

В результате действий оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение.

"Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - тяжелое", - уточнили в штабе.

Также отмечается, что благодаря усилиям наших бойцов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Напомним, что 2 января на Донбассе сохранялась тишина в течение суток.

Также сообщалось, что 1 января боевики обстреляли позиции ООС 4 раза. Оккупанты открывали огонь из гранатометов и пулеметов.

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Донбасс