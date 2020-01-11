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На Донбассе трое украинских военных получили ранения

Новости » Происшествия     11.01.2020 - 07:17
На Донбассе трое украинских военных получили ранения
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Зафиксировано 13 обстрелов за сутки

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе за прошедшие сутки 10 января ранены трое военнослужащих из состава операции Объединенных сил. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник 13 раз нарушил режим прекращения огня. Были применены запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы велись неподалеку Марьинки, Невельського, трижды возле населенного пункта Водяное и рядом с Новотроицким. Также зафиксировали четыре обстрела вблизи населенного пункта Орехово, неподалеку Луганского, в районе населенного пункта Пивденный. А рядом с Новотошковским боевики выпустили 5 мин.

"Вчера, 10 января, в результате вражеских обстрелов три военнослужащего Объединенных сил получили ранения. От начала этих суток российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня", - сообщили в ООС.

Обстрелы 11 января зафиксированы вблизи с Песками и рядом с Красногоровкой - здесь из 120-мм минометов были выпущены 3 мины.

"За текущие сутки потерь с нашей стороны нет", - уточнили в ООС.

Напомним, 9 января, на Донбассе были ранены 4 украинских военнослужащих, еще один военный погиб.

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