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На Донбасі троє україських військових дістали поранення

Новини » Надзвичайні події     11.01.2020 - 07:17
На Донбасі троє україських військових дістали поранення
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Зафіксовано 13 обстрілів за добу

Внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі минулої доби 10 січня поранено трьох військовослужбовців зі складу операції Об'єднаних сил. Про це передає прес-центр ООС.

Зазначається, що противник 13 разів порушив режим припинення вогню. Були застосовані заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та інша стрілецька зброя.

Обстріли велися неподалік Мар'їнки, поблизу з Невельським, тричі біля населеного пункту Водяне і поруч з Новотроїцьким. Також зафіксовано чотири обстріли поблизу населеного пункту Оріхове, неподалік Луганського, в районі населеного пункту Південне. А поряд з Новотошківським бойовики випустили 5 мін.

"Вчора, 10 січня, у результаті ворожих обстрілів три військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення. З початку цієї доби російські окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню", - повідомили в ООС.

Обстріли 11 січня зафіксовані поблизу з Пісками та поруч з Красногорівкою - тут зі 120-мм мінометів були випущені 3 міни.

"За поточну добу втрат з нашого боку немає", - уточнили в ООС.

Нагадаємо, 9 січня, на Донбасі було поранено 4 українських військовослужбовців, ще один військовий загинув.

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