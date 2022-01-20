На Донбасі третю добу поспіль зберігається "тиша"
Протягом доби 19 січня та станом на 7 годину ранку поточної доби на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"Упродовж минулої доби, 19 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
У штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.
Нагадаємо, що на Донбасі обстріли не фіксуються з 18 січня.
При цьому 17 січня бойовики один раз обстріляли українські позиції на Донбасі, а 16 січня в результаті ворожих обстрілів отримав поранення український військовий.