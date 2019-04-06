На Донбассе на территории туристической базы обнаружили склад боеприпасов

Военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружили на территории туристической базы в Луганской области склад с боеприпасами, который был оставлен российскими оккупационными войсками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как сообщается, склад боевиков был обнаружен на территории неработающего кемпинга туристической базы в селе Денежниково Новоайдарского района Луганской области.

Отмечается, что военные группы разминирования обнаружили и изъяли из склада 164 артиллерийских снаряда калибра 152 мм и взрыватели к ним в количестве 252 штуки.

"В настоящее время совместно с ГСЧС решается вопрос относительно места и времени уничтожения непригодных к дальнейшему использованию боеприпасов", - добавили в ведомстве.

Напомним, что с начала текущих суток, 6 апреля, боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Враг обстреливал из минометов 120-го калибра украинские позиции вблизи Павлополя и Зайцевого. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Добавим, по состоянию на утро 6 апреля на Донбассе не работают контрольные пункты въезда-выезда "Гнутово" и "Марьинка". КПВВ "Гнутово" закрыт на реконструкцию, а пункт пропуска "Марьинка" был закрыт из-за вражеского обстрела.