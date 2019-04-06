ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе

Новости » Происшествия    06.04.2019 - 18:28
Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 6 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе были зафиксированы 7 прицельных обстрелов позиций украинских военных со стороны российских оккупационных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, во время обстрелов противник применял запрещенное минскими соглашениями вооружение. Враг обстреливал из минометов 120-го калибра украинские позиции вблизи Павлополя и Зайцево.

Боевики из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Пески, Широкино, Опытное, Старогнатовка, Авдеевка.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в ведомстве.

Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, двое ранены. Оккупанты обстреливали позиции ООС, в частности, из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, по состоянию на утро 6 апреля на Донбассе не работают контрольные пункты въезда-выезда "Гнутово" и "Марьинка". КПВВ "Гнутово" закрыт на реконструкцию, а пункт пропуска "Марьинка" был закрыт из-за вражеского обстрела.

Германия выступает за сохранение нормандского формата переговоров, - Маас На Донбассе боевики 5 раз обстреляли позиции ООС
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ДонбассООСсводка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь