Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 6 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе были зафиксированы 7 прицельных обстрелов позиций украинских военных со стороны российских оккупационных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, во время обстрелов противник применял запрещенное минскими соглашениями вооружение. Враг обстреливал из минометов 120-го калибра украинские позиции вблизи Павлополя и Зайцево.

Боевики из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Пески, Широкино, Опытное, Старогнатовка, Авдеевка.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, двое ранены. Оккупанты обстреливали позиции ООС, в частности, из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, по состоянию на утро 6 апреля на Донбассе не работают контрольные пункты въезда-выезда "Гнутово" и "Марьинка". КПВВ "Гнутово" закрыт на реконструкцию, а пункт пропуска "Марьинка" был закрыт из-за вражеского обстрела.