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На Донбассе в течение суток сохранялась "тишина"

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Донбасс, Суббота 29 января 2022 07:25
На Донбассе в течение суток сохранялась "тишина" Фото: на Донбассе в течение суток сохранялась "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

В пятницу, 28 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований РФ. Ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессцентр штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 28 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Ранее мы писали, что СБУ разоблачила агента военной разведки РФ.

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