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На Донбасі протягом доби зберігалася "тиша"

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Донбас, Субота 29 січня 2022 07:25
На Донбасі протягом доби зберігалася "тиша" Фото: на Донбасі протягом доби зберігалася "тиша" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

У п'ятницю, 28 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано жодного обстрілу з боку збройних формувань РФ. Ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Упродовж минулої доби, 28 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - говориться у повідомленні.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Раніше ми писали, що СБУ викрила агента військової розвідки РФ.

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