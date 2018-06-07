На Донбассе в течение дня ранены двое украинских военных, - ООС

Боевики 17 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение дня, 7 июня 2018 года, ранены двое украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"В ходе боевых действий за текущие сутки двое военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня боевики 17 раз обстреливали силы ООС. Вместе с тем, сообщается, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

"Противник вел обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов по районам населенных пунктов Опытное, Марьинка, Пески, Троицкое и Водяное. Огонь из 120-мм и 82-мм минометов открывался по украинским защитникам Новотошковского, Крымского, что на Луганском направлении и Лебединском, что на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Сводка по состоянию на 18:00 7 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення в Течение текущих суток, 7 июня,... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 7 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения.