На Донбасі протягом дня поранено двої українських військових, - ООС

Бойовики 17 разів обстрілювали сили ООС
У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі впродовж дня, 7 червня 2018 року, поранено двої українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.
"В ході бойових дій поточної доби два військовослужбовця отримали поранення. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, впродовж дня бойовики 17 разів обстрілювали сили ООС. Разом з тим, повідомляється, що ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.
"Противник вів обстріли зі стрілецької зброї та гранатометів по районам населених пунктів Опитне, Мар’їнка, Піски, Троїцьке та Водяне. Вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів відкривався по українським захисникам Новотошківського, Кримського, що на Луганському напрямку та Лебединському, що на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Зведення станом на 18:00 7 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, 7 червня,...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 7 червня 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє отримали поранення.