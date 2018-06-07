На Донбасі протягом дня поранено двої українських військових, - ООС

Бойовики 17 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі впродовж дня, 7 червня 2018 року, поранено двої українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

"В ході бойових дій поточної доби два військовослужбовця отримали поранення. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, впродовж дня бойовики 17 разів обстрілювали сили ООС. Разом з тим, повідомляється, що ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

"Противник вів обстріли зі стрілецької зброї та гранатометів по районам населених пунктів Опитне, Мар’їнка, Піски, Троїцьке та Водяне. Вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів відкривався по українським захисникам Новотошківського, Кримського, що на Луганському напрямку та Лебединському, що на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє отримали поранення.