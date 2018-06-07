На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

По данным разведки, погибло 5 пророссийских боевиков, трое ранены
В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на протяжении прошлых суток, 6 июня, боевики 25 раз нарушали режим прекращения огня, двое украинских военных погибли, трое ранены. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением только стрелкового оружия.
В штабе отмечают, что активизация российско-оккупационных войск началась ночью в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино, и что подразделения ООС дали врагу адекватный ответ.
По данным разведки, противнику также нанесен урон: 5 оккупантов уничтожены и 3 ранены.
Сегодня, в течение ночи 7 июня, имелись признаки обострения ситуация в Луганской области, оккупанты 5 раз открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковськое.
Возведение пресс-центра объединенных сил по состоянию на 7:00 07 июня 2018 года #ООС #ранкове_зведення Протяжении прошлых суток, 6...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 6 июня 2018 г.
Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 5 июня 2018 года, ликвидированы 2 боевиков, еще 4 ранены.