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Интервью

На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 07:19
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)\
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)\

По данным разведки, погибло 5 пророссийских боевиков, трое ранены

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на протяжении прошлых суток, 6 июня, боевики 25 раз нарушали режим прекращения огня, двое украинских военных погибли, трое ранены. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением только стрелкового оружия.

В штабе отмечают, что активизация российско-оккупационных войск началась ночью в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино, и что подразделения ООС дали врагу адекватный ответ.

По данным разведки, противнику также нанесен урон: 5 оккупантов уничтожены и 3 ранены.

Сегодня, в течение ночи 7 июня, имелись признаки обострения ситуация в Луганской области, оккупанты 5 раз открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковськое.

 

Возведение пресс-центра объединенных сил по состоянию на 7:00 07 июня 2018 года #ООС #ранкове_зведення Протяжении прошлых суток, 6...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 6 июня 2018 г.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 5 июня 2018 года, ликвидированы 2 боевиков, еще 4 ранены.

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, обстрел, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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