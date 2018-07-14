На Донбасі протягом дня поранено одного українського військового, - ООС

Протягом суботи бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

Протягом суботи, 14 липня 2018 року, на Донбасі було поранено одного українського військового. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Так, прес-центр інформує, що з 7 ранку до 18 години бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню, при цьому один раз вони застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

"На жаль, внаслідок активних бойових дій російських найманців один наш воїн отримав поранення. Втрати ворога уточнюються", - сказано у повідомленні.

Вказано, що противник відкривав вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Залізне, Авдіївка, Красногорівка. При цьому по захисникам Широкиного бойовики застосували 120-мм міномет.

"Українські захисники контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню", - наголосили у прес-центрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу, 13 липня, було поранено двох українських військових у районі проведення ООС. Так, бойовики порушували так зване "хлібне перемир'я" 24 рази. При цьому найбільше обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку.