На Донбассе в течение дня обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

В течение дня боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе сегодня в течение дня, 22 июня 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"На протяжении текущих суток, с 7-ми утра и до 18 часов вечера противник продолжил вооруженные провокации против наших войск. В ходе боевых действий за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В течение дня боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня. В частности, боевики обстреливали украинские позиции в районе Новотошковского, Троицкого, Зайцево, Каменки, Лебединского и Гнутово.

Сводка по состоянию на 18:00 22 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення в Течение текущих суток, от 7-ми утра... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 22 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе ООС боевики за прошедшие сутки, 21 июня, 5 раз использовали беспилотники для разведки.