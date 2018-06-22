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На Донбассе в течение дня обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 18:18
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

В течение дня боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе сегодня в течение дня, 22 июня 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"На протяжении текущих суток, с 7-ми утра и до 18 часов вечера противник продолжил вооруженные провокации против наших войск. В ходе боевых действий за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В течение дня боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня. В частности, боевики обстреливали украинские позиции в районе Новотошковского, Троицкого, Зайцево, Каменки, Лебединского и Гнутово.

 

Сводка по состоянию на 18:00 22 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення в Течение текущих суток, от 7-ми утра...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 22 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе ООС боевики за прошедшие сутки, 21 июня, 5 раз использовали беспилотники для разведки.

В районе ООС с начала суток потерь среди украинских военных нет, - штаб На Донбассе с начала года пострадали 111 гражданских, - Хуг
Теги публикации: Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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