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На Донбасі протягом дня обішлося без втрат серед українських військових, - ООС

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 18:18
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Протягом дня бойовики 7 разів порушували режим припинення вогню

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі сьогодні протягом дня, 22 червня 2018 року, обішлося без втрат серед українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

"Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години вечора противник продовжував збройні провокації проти наших військ. В ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисників немає. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Протягом дня бойовики 7 разів порушували режим припинення вогню. Зокрема, бойовики обстрілювали українські позиції в районі Новотошківського, Троїцького, Зайцевого, Кам’янки, Лебединського та Гнутово.

 

Зведення станом на 18:00 22 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у районі ООС бойовики за минулу добу, 21 червня, 5 разів використали безпілотними для розвідки.

У районі ООС з початку доби втрат серед українських військових немає, - штаб На Донбасі з початку року постраждали 111 цивільних, - Хуг
Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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