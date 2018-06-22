На Донбасі протягом дня обішлося без втрат серед українських військових, - ООС

Протягом дня бойовики 7 разів порушували режим припинення вогню

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі сьогодні протягом дня, 22 червня 2018 року, обішлося без втрат серед українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

"Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години вечора противник продовжував збройні провокації проти наших військ. В ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисників немає. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Протягом дня бойовики 7 разів порушували режим припинення вогню. Зокрема, бойовики обстрілювали українські позиції в районі Новотошківського, Троїцького, Зайцевого, Кам’янки, Лебединського та Гнутово.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у районі ООС бойовики за минулу добу, 21 червня, 5 разів використали безпілотними для розвідки.