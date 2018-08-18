На Донбассе за сутки зафиксировано 4 пролета беспилотников боевиков, - ООС

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Протяжении прошлых суток ситуация в районе проведения операции О'объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска продолжали открывать прицельный огонь по позициям О'объединенных сил. В основном применялись гранатометы разных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вместе с тем, отмечен один случай применения минометов. Всего за минувшие сутки, 17 августа, противник 40 раз открывал огонь по нашим позициям. На Севере в минувшие сутки было относительно тихо. Враг прибегал к единичных обстрелов. Принятыми мерами удалось несколько уменьшить напряжение в районе населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении. В течение минувших суток враг трижды открывал прицельный огонь по нашим позициям из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов. Обстрелы были непродолжительными, однако прицельными. В ходе ведения боевых действий один военнослужащий Об'объединенных сил получил легкое ранение. Остается спокойной обстановка на Попаснянском направлении. Оккупанты огнем из крупнокалиберного пулемета пытались с провоцировать защитников Новозванівки на огонь в ответ. Однако, Об'объединенные силы провокацию оставили без внимания, вместе с тем усилили меры безопасности и разведки. Потерь на этом направлении не допущено. На Світлодарському направлении враг открывал огонь по позициям О'объединенных сил в районах населенных пунктов Новолуганське и Луганское. Оккупанты применяли различные типы гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Дежурными огневыми средствами Об'объединенных сил принимались меры для прекращения огня. Потерь на этом направлении не допущено. Минувшие сутки на Горловском направлении прошла тихо. Здесь не зафиксировано ни одного обстрела со стороны противника. Подразделения, обороняющиеся усилены все виды разведки и продолжают укреплять занимаемые позиции. На Донецком направлении враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим укреплениям у Мар'їнки, Красногоровки, Невельского и Новомихайлівки. Все обстрелы были прицельными, и имели целью нанесения поражения подразделениям О'объединенных сил. Подразделения, обороняющиеся на этом направлении, применяли дежурные огневые средства для подавления огня противника. Потерь среди военнослужащих Об'объединенных сил на Донецком направлении не учтено. Наиболее напряженной остается ситуация на Мариупольском направлении. Здесь оккупанты значительно увеличили количество обстрелов. За минувшие сутки их зафиксировано 29. Враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневому воздействию подверглись позиции О'объединенных сил возле Чермалика, Лебединского, Гнутового, Водяного, Павлополя и Широкиного. Также зафиксирован случай применения 82-мм міномету в районе населенного пункта Чермалык. В вечере во время обстрела одной из позиций Об'объединенных сил в районе Водяного получил легкое ранение один военнослужащий Об'объединенных сил Противник не снижает активность ведения воздушной разведки наших позиций. За сутки средствами ПВО зафиксировано 4 случая применения противником беспилотных летательных аппаратов, два из которых идентифицированы как «Орлан-10» российского производства. Все они осуществляли пролет по непідконтрольній территории и сопровождались силами и средствами радиоэлектронной борьбы. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 9 раз открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Авдеевка, Лебединское, Павлополь и Широкине. По позициям Об'объединенных сил в районе Авдеевки огонь открывался с міномету. Потерь среди личного состава Объединенных сил этой эпохи нет. Таким образом ситуация на линии соприкосновения остается полностью контролируемой. Остается напряженной ситуация на Мариупольском направлении. Удалось снизить активность оккупантов на Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское. Тяжелое вооружение почти не применялось. Вместе с тем интенсивность применения гранатометов и крупнокалиберных пулеметов остается достаточно высокой. Входе ведения боевых действий в течение минувших суток двух военнослужащих Об'объединенных сил был легко ранен. Об'объединенные силы продолжают выполнение задания в усиленном режиме. Осуществляются мероприятия по разведке и безопасности. Подразделения, обороняющиеся принимают меры по сохранению жизни и здоровья'я военнослужащих Вооруженных Сил Украины. По уточненным данным разведки двое оккупантов уничтожены, один получил ранения. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Командование Об'объединенных сил проводит мероприятия по выявлению боеприпасов, оружия, наркотических веществ на территории Донецкой и Луганской областей. Так, в течение минувших суток правоохранители со склада Об'объединенных сил из незаконного оборота изъяли 4 корпуса гранаты Ф-1, 4 запалы УЗРГМ, 1 гранату ПГС7С, гранатомет РПГ-18, гранатомет РПГ-22, 13 патронов калибра 7,62 мм, 42 патрона калибра 5,45, 1 пороховой заряд, 1 кг тротила, 350 гр. пластида, 150 грамм артиллерийского пороха, 1 электродетонатор, 1 снаряд калибра 122 мм, 1 кг 680 грамм сухой конопли. Контрольные пункты въезда-выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало более 24 тысяч человек и более 3 тысяч транспортных средств. 33 лицам по различным причинам отказано в пропуске через линию разграничения. В частности, вчера на КПВВ «Новотроицкое» пограничный наряд совместно с работниками ДФС со склада Об'объединенных сил обнаружили и изъяли у гражданина Украины турбокомпрессор, который он пытался провезти с признаками контрабанды. Сумма оценки товара составила более 27 тысяч гривен. Таким образом подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра ООС капитан Виктория Данильчук