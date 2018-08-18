Боевики из зенитной установки обстреляли Золотое, - СЦКК

На место происшествия выезжали наблюдатели украинской стороны СЦКК

Пророссийские боевики 14 августа 2018 года из зенитной установки обстреляли населенный пункт Золотое на Донбассе. Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, украинская сторона СЦКК зафиксировала очередные нарушения минских договоренностей со стороны боевиков на Донбассе.

"17 августа 2018 года с украинской стороны СЦКК поступило сообщение от представителей местной общины населенного пункта Золотое об обстреле, который произошел 14 августа текущего года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на место происшествия выезжали наблюдатели украинской стороны СЦКК. Как было установлено, в результате обстрела было повреждено жилье в трехэтажном доме по улице Папанина - зафиксированы повреждения окон, дверей и мебели в квартире.

"Обстрел велся с применением зенитной установки ЗУ-23-2, остатки снаряда обнаружены на месте происшествия", - отмечают в штабе.

Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения операции объединенных сил 17 августа боевики 40 раз обстреливали украинские позиции, двое украинских военных получили легкие ранения.