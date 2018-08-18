На Донбасі за добу зафіксовано 4 прольоти безпілотників бойовиків, - ООС

Вчора бойовики продовжували вести повітряну розвідку позицій ООС на Донбасі

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 17 серпня 2018 року, зафіксовано 4 прольоти безпілотників бойовиків, які вироблені у Російській Федерації. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначають у штабі, вчора бойовики продовжували вести повітряну розвідку позицій ООС на Донбасі.

"За добу засобами ППО зафіксовано 4 випадки застосування противником безпілотних літальних апаратів, два з яких ідентифіковано як "Орлан-10" російського виробництва", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що безпілотники бойовиків здійснювали проліт над непідконтрольною територією Донбасу та супроводжувалися силами та засобами радіоелектронної боротьби.

Брифінг представника прес-центру ООС 18.08.2018 #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська продовжували відкривати прицільний вогонь по позиціях Об'єднаних сил. В основному застосовувалися гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. Разом з тим, відмічено один випадок застосування мінометів. Всього за минулу добу, 17 серпня, противник 40 разів відкривав вогонь по нашим позиціях. На Півночі минулої доби було відносно тихо. Ворог вдавався до поодиноких обстрілів. Вжитими заходами вдалося дещо зменшити напругу в районі населеного пункту Кримське, що на Луганському напрямку. Протягом минулої доби ворог тричі відкривав прицільний вогонь по наших позиціях із озброєння бойових машин піхоти та гранатометів. Обстріли були нетривалими, проте прицільними. В ході ведення бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав легке поранення. Залишається спокійною обстановка на Попаснянському напрямку. Окупанти вогнем з великокаліберного кулемету намагалися з провокувати захисників Новозванівки на вогонь у відповідь. Проте, Об'єднані сили провокацію залишили поза увагою, разом з тим посилили заходи безпеки та розвідки. Втрат на цьому напрямку не допущено. На Світлодарському напрямку ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Новолуганське та Луганське. Окупанти застосовували різні типи гранатометів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Черговими вогневими засобами Об'єднаних сил вживалися заходи для припинення вогню. Втрат на цьому напрямку не допущено. Минула доба на Горлівському напрямку пройшла тихо. Тут не зафіксовано жодного обстрілу з боку противника. Підрозділи, що обороняються посилили всі види розвідки та продовжують укріплювати займані позиції. На Донецькому напрямку ворог відкривав вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших укріпленнях біля Мар'їнки, Красногорівки, Невельського та Новомихайлівки. Всі обстріли були прицільними, й мали на меті нанесення ураження підрозділам Об'єднаних сил. Підрозділи, що обороняються на цьому напрямку, застосовували чергові вогневі засоби для придушення вогню противника. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил на Донецькому напрямку не обліковано. Найбільш напруженою залишається ситуація на Маріупольському напрямку. Тут окупанти значно збільшили кількість обстрілів. За минулу добу їх зафіксовано 29. Ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Вогневого впливу зазнали позиції Об'єднаних сил біля Чермалика, Лебединського, Гнутового, Водяного, Павлополя та Широкиного. Також зафіксовано випадок застосування 82-мм міномету в районі населеного пункту Чермалик. У вечорі під час обстрілу однієї з позицій Об'єднаних сил в районі Водяного отримав легке поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил Противник не знижує активність ведення повітряної розвідки наших позицій. За добу засобами ППО зафіксовано 4 випадки застосування противником безпілотних літальних апаратів, два з яких ідентифіковано як «Орлан-10» російського виробництва. Усі вони здійснювали проліт по непідконтрольній території та супроводжувалися силами та засобами радіоелектронної боротьби. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 9 разів відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Кримське, Золоте, Авдіївка, Лебединське, Павлопіль та Широкине. По позиціях Об'єднаних сил в районі Авдіївки вогонь відкривався з міномету. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил цієї доби немає. Таким чином ситуація на лінії зіткнення залишається повністю контрольованою. Залишається напруженою ситуація на Маріупольському напрямку. Вдалося знизити активність окупантів на Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське. Важке озброєння майже не застосовувалося. Разом з тим інтенсивність застосування гранатометів та великокаліберних кулеметів залишається доволі високою. Вході ведення бойових дій протягом минулої доби двох військовослужбовців Об'єднаних сил було легко поранено. Об'єднані сили продовжують виконання завдання в посиленому режимі. Здійснюються заходи з розвідки та безпеки. Підрозділи, що обороняються вживають заходів щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України. За уточненими даними розвідки двоє окупантів знищено, один дістав поранення. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Командування Об'єднаних сил проводить заходи щодо виявлення боєприпасів, зброї, наркотичних речовин на території Донецької та Луганської областей. Так, протягом минулої доби правоохоронці зі складу Об'єднаних сил із незаконного обігу вилучили 4 корпуси гранати Ф-1, 4 запали УЗРГМ, 1 гранату ПГС7С, гранатомет РПГ-18 та гранатомет РПГ-22, 13 набоїв калібру 7,62 мм, 42 набої калібру 5,45, 1 пороховий заряд, 1 кг тротилу, 350 гр. пластиду, 150 грам артилерійського пороху, 1 електродетонатор, 1 снаряд калібру 122 мм, 1 кг 680 грам сухої коноплі. Контрольні пункти в’їзду-виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 24 тисячі осіб та більше 3 тисяч транспортних засобів. 33 особам з різних причин відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Зокрема, вчора на КПВВ «Новотроїцьке» прикордонний наряд спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил виявили та вилучили у громадянина України турбокомпресор, який він намагався провезти з ознаками контрабанди. Сума оцінки товару склала понад 27 тисяч гривень. Таким чином підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру ООС капітан Вікторія Данильчук Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 18 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу на Донбасі внаслідок бойових дій поранення отримали двоє українських військових. Загалом, вчора бойовики 40 разів обстрілювали позиції ООС.

Крім того, за даними СЦКК, 14 серпня бойовики з зенітної установки обстріляли Золоте, є пошкодження цивільних об'єктів.