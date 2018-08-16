На Донбассе за сутки зафиксировано 4 пролета беспилотников боевиков, - ООС

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ситуация в районе проведения операции О'объединенных сил имела признаки обострения на отдельных направлениях, однако остается полностью контролируемой. Российские оккупационные войска, несмотря на объявленное мир'я продолжали вести огонь по нашим позициям с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП и минометов. В целом за прошедшие сутки, 15 августа, противник 43 раза обстрелял позиции наших войск, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения. Отмечается отсутствие применения ствольной артиллерии и уменьшение количества применения мин и снарядов. На Луганском направлении за прошедшие сутки враг открывал огонь по позициям О'объединенных сил вблизи Крымского. Активность действий противника здесь отмечалась в течение суток и была связана с попыткой вытеснить наши подразделения из занятой полосы обеспечения. Оккупанты открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Отмечено применение 82-мм міномету. Об'объединенные силы для подавления огневых средств врага предпринимают адекватных мер, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и позиции. Потерь среди личного состава наших войск на этом направлении не допущено. Также зафиксировано очередную провокацию на участке разведения сторон в Станице Луганской. Оккупанты прицельно обстреляли наши позиции из стрелкового оружия, чем в очередной раз сорвали выполнение решения Трехсторонней контактной группы относительно разведения сил. На Попаснянском и Горловском направлениях вчера было относительно тихо. Оккупанты там удались по одному обстрелу из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Новозванівки и Майорская. Потерь не допущено. За прошедшие сутки возросла активность противника на Світлодарському направлении. Под вражеским огнем оказались позиции Объединенных сил возле населенных пунктов Светлодарск, Луганское и Новолуганське. Враг применял минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В результате боевых действий на этом направлении один наш военнослужащий получил осколочное ранение. На Донецком направлении отмечено активность врага в районах Марьинки, Авдеевки, Опросного, Песков, Красногоровки, Новотроицкого, Новомихайлівки и Каменки. По позициям Об'объединенных сил в этих районах противник открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во всех случаях Об'объединенные силы принимали адекватных мер. Один военнослужащий Об'объединенных сил получил ранения. Не спадает напряжение на Мариупольском направлении. Под огнем противника находились подразделения в районах населенных пунктов Чермалык, Гнутове, Лебединское, Павлополь, Водяное и Широкине. При этом, по позициям Об'объединенных сил в районе Гнутового открывался огонь из минометов калибром 120 и 82 мм. Потерь среди наших защитников на этом направлении не допущено. Все огневые средства были вовремя обнаружены. Подразделения, обороняющиеся на этом направлении продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме. Для подавления огневых средств противника применялись дежурные огневые средства, в том числе коллективной оружия. Противник за прошедшие сутки продолжил попытки воздушной разведки наших позиций. Средствами ПВО зафиксировано 4 случая применения врагом беспилотных летательных аппаратов, три из которых идентифицированы как «Орлан-10» российского производства. Для прекращения работы БПЛА применялись комплексные средства противодействия. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Павлополь и Водяное. Следует отметить, что этой ночью враг применил реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Разрывы реактивных снарядов зафиксированы на позициях в районе Светлодарска. Также по этим позициям враг открывал огонь из міномету калибром 120 мм. По укреплениям в районе Луганского велся обстрел из 82-мм міномету. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Таким образом ситуация на линии соприкосновения остается контролируемой. Сохраняется напряженной ситуация на Мариупольском и Луганском направлениях, имеет признаки обострения ситуация на Світлодарському направлении. Оккупанты в течение прошлых суток несколько снизили интенсивность ведения огня с применением тяжелого вооружения. Не отмечено применения ствольной артиллерии, что вероятно связано с адекватными действиями Об'объединенных сил, однако в течение текущих суток оккупанты применили реактивные системы залпового огня, применение которых отмечено ночью, вероятно для недопущения обнаружения такого факта наблюдателями СММ ОБСЕ и с целью спровоцировать огонь в ответ. Не смотря на это представителями международной мониторинговой миссии данный факт был зафиксирован и задокументирован. Средствами разведки Об'объединенных сил направление ведения огня и расположение огневых средств были обнаружены, устанавливаются причастные к этому событию лица. Вскоре они будут наказаны. Во каждом случае открытие огня командирами подразделений принимались решения на адекватное реагирование. По уточненным данным разведки в ходе ведения боевых действий установлено, что двое оккупантов погибли, трое получили ранения различной степени тяжести. Об'объединенные силы в условиях объявленного мир'я усилены все виды разведки, меры безопасности и продолжают укреплять занятые позиции. Всего за минувшие сутки в Об'объединенных сил двух военнослужащих в результате ведения боевых действий были ранены. Криминогенная ситуация на территории Донецкой и Луганской областей остается контролируемой. В течение суток правоохранителями со склада Об'объединенных сил проверено 11502 транспортных средств и 12 тысяч граждан. 13 человек задержаны по подозрению в причастности к НВФ. Выявлено 16 фактов незаконного оборота наркотических веществ. Контрольные пункты въезда-выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало почти 25 тысяч человек и более 3,5 тысячи транспортных средств. 40 лицам по различным причинам отказано в пропуске через линию разграничения. Вчера на КПВВ «Марьинка» пограничный наряд совместно с работниками ДФС в ходе осмотра у гражданина Украины обнаружено в конструктивных особенностях автомобиля бытовую химию и детские товары на сумму свыше 14 тысяч гривен. Также вчера военнослужащие Об'объединенных сил, от волонтеров, доставили гуманитарную помощь жителям Крымского. В этот же день украинские военные обеспечили сопровождение и охрану представителям международной организации, которые помогают жителям поселка Сопине. Таким образом подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра подполковник Анатолий Стельмах.