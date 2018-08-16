На Донбасі за добу зафіксовано 4 прольоти безпілотників бойовиків, - ООС

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил мала ознаки загострення на окремих напрямках, проте залишається цілком контрольованою. Російські окупаційні війська не зважаючи на оголошене перемир'я продовжували вести вогонь по наших позиціях із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП та мінометів. Загалом за минулу добу, 15 серпня, противник 43 рази обстріляв позиції наших військ, у тому числі 6 разів із важкого озброєння. Відмічається відсутність застосування ствольної артилерії та зменшення кількості застосування мін та снарядів. На Луганському напрямку минулої доби ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу Кримського. Активність дій противника тут відмічалася протягом доби й була пов’язана з намаганням витіснити наші підрозділи із зайнятої смуги забезпечення. Окупанти відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Відмічено застосування 82-мм міномету. Об'єднані сили для подавлення вогневих засобів ворога вживають адекватних заходів, стійко утримують займані рубежі та позиції. Втрат серед особового складу наших військ на цьому напрямку не допущено. Також зафіксовано чергову провокацію на ділянці розведення сторін у Станиці Луганській. Окупанти прицільно обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї, чим вкотре зірвали виконання рішення Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил. На Попаснянському та Горлівському напрямках вчора відносно було тихо. Окупанти там вдалися по одному обстрілу з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Новозванівки та Майорська. Втрат не допущено. Минулої доби зросла активність противника на Світлодарському напрямку. Під ворожим вогнем опинилися позиції Об’єднаних сил біля населених пунктів Світлодарськ, Луганське та Новолуганське. Ворог застосовував міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. Внаслідок бойових дій на цьому напрямку один наш військовослужбовець отримав осколкове поранення. На Донецькому напрямку відмічено активність ворога в районах Мар’їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Красногорівки, Новотроїцького, Новомихайлівки та Кам’янки. По позиціях Об'єднаних сил в цих районах противник відкривав вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У всіх випадках Об'єднані сили вживали адекватних заходів. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Не спадає напруження на Маріупольському напрямку. Під вогнем противника перебували підрозділи в районах населених пунктів Чермалик, Гнутове, Лебединське, Павлопіль, Водяне та Широкине. При цьому, по позиціях Об'єднаних сил в районі Гнутового відкривався вогонь з мінометів калібром 120 та 82 мм. Втрат серед наших захисників на цьому напрямку не допущено. Усі вогневі засоби були вчасно виявлені. Підрозділи, що обороняються на цьому напрямку продовжують виконувати бойові завдання в посиленому режимі. Для придушення вогневих засобів противника застосовувалися чергові вогневі засоби, в тому числі колективної зброї. Противник минулої доби продовжив спроби повітряної розвідки наших позицій. Засобами ППО зафіксовано 4 випадки застосування ворогом безпілотних літальних апаратів, три з яких ідентифіковано як «Орлан-10» російського виробництва. Для припинення роботи БПЛА застосувалися комплексні засоби протидії. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Кримське, Луганське, Світлодарськ, Павлопіль та Водяне. Слід відзначити, що цієї ночі ворог застосував реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». Розриви реактивних снарядів зафіксовані на позиціях в районі Світлодарська. Також по цих позиціях ворог відкривав вогонь із міномету калібром 120 мм. По укріпленнях в районі Луганського вівся обстріл із 82-мм міномету. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Таким чином ситуація на лінії зіткнення залишається контрольованою. Зберігається напруженою ситуація на Маріупольському та Луганському напрямках, має ознаки до загострення ситуація на Світлодарському напрямку. Окупанти протягом минулої доби дещо знизили інтенсивність ведення вогню з застосуванням важкого озброєння. Не відмічено застосування ствольної артилерії, що ймовірно пов’язано з адекватними діями Об'єднаних сил, проте протягом поточної доби окупанти застосували реактивні системи залпового вогню, застосування яких відмічено вночі, ймовірно для недопущення виявлення такого факту спостерігачами СММ ОБСЄ та з метою спровокувати вогонь у відповідь. Не зважаючи на це представниками міжнародної моніторингової місії даний факт був зафіксований та задокументований. Засобами розвідки Об'єднаних сил напрямок ведення вогню та місце розташування вогневих засобів були виявлені, встановлюються причетні до цієї події особи. Невдовзі вони будуть покарані. По кожному випадку відкриття ворожого вогню командирами підрозділів приймалися рішення на адекватне реагування. За уточненими даними розвідки в ході ведення бойових дій встановлено, що двоє окупантів загинули, троє дістали поранення різного ступеню важкості. Об'єднані сили в умовах оголошеного перемир'я посилили всі види розвідки, заходи безпеки та продовжують укріплювати зайняті позиції. Всього за минулу добу в Об'єднаних силах двох військовослужбовців внаслідок ведення бойових дій було поранено. Криміногенна ситуація на території Донецької та Луганської областей залишається контрольованою. Протягом доби правоохоронцями зі складу Об'єднаних сил перевірено 11502 транспортних засобів та 12 тисяч громадян. 13 осіб затримано за підозрою на причетність до НЗФ. Виявлено 16 фактів незаконного обігу наркотичних речовин. Контрольні пункти в’їзду-виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало майже 25 тисяча осіб та понад 3,5 тисячі транспортних засобів. 40 особам з різних причин відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Вчора на КПВВ «Мар’їнка» прикордонний наряд, спільно з працівниками ДФС в ході огляду в громадянина України виявлено в конструктивних особливостях автомобіля побутову хімію та дитячі товари на суму понад 14 тисяч гривень. Також вчора військовослужбовці Об'єднаних сил, від волонтерів, доставили гуманітарну допомогу мешканцям Кримського. Цього ж дня українські військові забезпечили супровід і охорону представникам міжнародної організації, які допомагають жителям селища Сопине. Таким чином підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру підполковник Анатолій Стельмах.