На Донбассе за сутки зафиксировано 4 пролета беспилотников боевиков, - ООС

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ситуация в районе проведения операции О'объединенных сил имела признаки обострения на отдельных направлениях, однако остается полностью контролируемой. Российские оккупационные войска не смотря на зобов'обязательства по соблюдению «хлебного перемирие» продолжали вести огонь по нашим позициям с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП, противотанковых ракетных комплексов, ствольной артиллерии и минометов. Всего за минувшие сутки, 13 августа, противник 41 раз обстрелял позиции наших войск, в том числе 11 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Несмотря на уменьшение в целом количества обстрелов по сравнению с минувшими сутками с 57 до 43, отмечается увеличение интенсивности применения тяжелого вооружения и количества мин и снарядов, выпущенные по нашим позициям. Всего зафиксировано около 100 разрывов мин и снарядов. На Луганском направлении не снижается активность врага в районе населенных пунктов Крымское и Новотошківське. Где используя огонь, в том числе из ствольной артиллерии, враг пытается вытеснить Об'объединенные силы с занятой полосы обеспечения. Так, зафиксировано применение артиллерии калибра 122 мм по позициям Об'объединенных сил в районе Новотошківського. По защитникам Крымского оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, зафиксированы попытки противника осуществить выход к позициям О'объединенных сил. Несмотря на огневой воздействие со стороны противника, подразделения боевой охраны вовремя обнаружили выдвижение оккупантов, применили дежурные огневые средства и вынудили противника отступить. Потерь среди наших защитников на этом направлении не допущено. За прошедшие сутки возросла активность противника на Попаснянском направлении. Под вражеским огнем оказались позиции Объединенных сил возле населенных пунктов Троицкое и Новозванівка. Враг применял минометы, вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Следует отметить значительную интенсивность применения минометов. В общем оккупантами было выпущено более 60 мин. В результате боевых действий на этом направлении один наш военнослужащий получил ранения. На Світлодарському направлении отмечается снижение вражеской активности. Здесь в течение минувших суток зафиксирован один обстрел из автоматического гранатомета по позициям в районе Новолуганського. Обстрел носил провокационный характер и нанес ущерб Объединенным силам. Отмечается увеличение огневой активности противника на Горловском направлении. Неспокойно было вблизи населенных пунктов Южного, Майорская, Железного и Северного. По позициям возле Железного, Северного оккупанты открывали огонь из минометов калибром 120 мм. Кроме тяжелого вооружения враг применял также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потерь среди личного состава Об'объединенных сил на этом направлении не допущено. Для подавления огневых средств противника принимались адекватные меры. Российские оккупационные войска продолжали обстреливать позиции О'объединенных сил на Донецком направлении. Враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим укреплениям возле Новотроицкого, Авдеевки и Опросного. Кроме этого оккупанты применили 120-мм минометы по защитникам Богдановки, 82-мм по позициям наших войск в Авдеевке. Противотанковые управляемые ракеты враг применил по защитникам Новотроицкого. Вследствие вражеских обстрелов одного военнослужащего Об'объединенных сил на этом направлении было ранено. На Мариупольском направлении активность врага остается неизменной. Оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного. Применение міномету калибра 82 мм отмечено близ Водяного. Об'объединенные силы принимали адекватных мер для сохранения жизни и здоровья'я военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Потерь среди личного состава нет. Противник продолжает попытки ведения воздушной разведки наших позиций. За сутки средствами ПВО зафиксировано 4 случая применения противником беспилотных летательных аппаратов, три из которых идентифицированы как «Орлан-10» российского производства. Для прекращения работы БПЛА применялись средства радиоэлектронной борьбы. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 9 раз открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Крымское, Лебединское, Водяное, и Широкине. При этом по позициям в районе населенного пункта Чермалык оккупанты вели огонь из 82-мм міномету. Таким образом ситуация на линии соприкосновения остается контролируемой. Отмечено увеличение интенсивности применения тяжелого вооружения, а именно увеличение количества мин и снарядов, выпущенные по нашим позициям. Очевидна попытка российско-оккупационных войск спровоцировать Об'объединенные силы на применение тяжелого вооружения и тем самым обвинить Вооруженные Силы Украины в срыве условий перемирия. Об'объединенные силы полностью придерживаются взятых на себя обязательств. Вместе с тем принимаются меры по сохранению жизни и здоровья своих военнослужащих. По данным разведки в ходе ведения боевых действий двух оккупантов уничтожено, пять получили ранения. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Командование Об'объединенных сил и в дальнейшем проводит мероприятия по выявлению боеприпасов, оружия, наркотических веществ, задержание лиц причастных к террористической деятельности на территории Донецкой и Луганской областей. Так на Луганщине бывший боевик, в рамках программы СБУ «тебя ждут дома» сдался местным правоохранителям. В декабре 2014 года мужчина через трудное материальное положение и поддавшись российские пропаганде вступил в незаконного вооруженного формирования. Впоследствии задержанный несколько раз менял подразделения «службы», а когда осознал лишь бандитские намерения боевиков, через родственников, проживающих на подконтрольной Украине территории связался с нашими правоохранителями. Также работники полиции Донетчины со склада Об'объединенных сил обнаружили и уничтожили два наркопосіви, которые на собственных приусадебных участках «ухаживали» жители Лимана и Волновахи. Из незаконного оборота изъято 59 патронов калибра 5.45, проверено 9873 транспортных средства и 10 тысяч человек. Четырех человек задержаны для проверки на причастность к НВФ. Контрольные пункты въезда-выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало почти 21 тысяча человек и свыше 2,5 тысячи транспортных средств. 29 лицам по различным причинам отказано в пропуске через линию разграничения. Таким образом подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра ООС подполковник Анатолий Стельмах.