На Донбасі за добу зафіксовано 4 прольоти безпілотників бойовиків, - ООС

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил мала ознаки загострення на окремих напрямках, проте залишається цілком контрольованою. Російські окупаційні війська не зважаючи на зобов'язання щодо дотримання «хлібного перемир’я» продовжували вести вогонь по наших позиціях із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП, протитанкових ракетних комплексів, ствольної артилерії та мінометів. Всього за минулу добу, 13 серпня, противник 41 раз обстріляв позиції наших військ, у тому числі 11 разів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Незважаючи на зменшення в цілому кількості обстрілів в порівнянні з минулою добою з 57 до 43, відмічається збільшення інтенсивності застосування важкого озброєння та кількості мін і снарядів, які випущені по наших позиціях. Загалом зафіксовано близько 100 розривів мін та снарядів. На Луганському напрямку не знижується активність ворога в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське. Де використовуючи вогонь, у тому числі із ствольної артилерії, ворог намагається витіснити Об'єднані сили з зайнятої смуги забезпечення. Так, зафіксовано застосування артилерії калібру 122 мм по позиціях Об'єднаних сил в районі Новотошківського. По захисниках Кримського окупанти вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, зафіксовано намагання противника здійснити вихід до позицій Об'єднаних сил. Незважаючи на вогневий вплив з боку противника, підрозділи бойової охорони вчасно виявили висування окупантів, застосували чергові вогневі засоби та змусили противника відступити. Втрат серед наших захисників на цьому напрямку не допущено. Минулої доби зросла активність противника на Попаснянському напрямку. Під ворожим вогнем опинилися позиції Об’єднаних сил біля населених пунктів Троїцьке та Новозванівка. Ворог застосовував міномети, озброєння БМП, гранатомети та великокаліберні кулемети. Слід відзначити значну інтенсивність застосування мінометів. Загалом окупантами було випущено понад 60 мін. Внаслідок бойових дій на цьому напрямку один наш військовослужбовець отримав поранення. На Світлодарському напрямку відмічається зниження ворожої активності. Тут протягом минулої доби зафіксовано один обстріл з автоматичного гранатомету по позиціях в районі Новолуганського. Обстріл носив провокативний характер та не завдав шкоди Об’єднаним силам. Відмічається збільшення вогневої активності противника на Горлівському напрямку. Неспокійно було поблизу населених пунктів Південного, Майорська, Залізного та Північного. По позиціях біля Залізного, Північного окупанти відкривали вогонь з мінометів калібром 120 мм. Окрім важкого озброєння ворог застосовував також гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил на цьому напрямку не допущено. Для придушення вогневих засобів противника вживалися адекватні заходи. Російські окупаційні війська продовжували обстрілювати позиції Об'єднаних сил на Донецькому напрямку. Ворог відкривав вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших укріпленнях біля Новотроїцького, Авдіївки та Опитного. Крім цього окупанти застосували 120-мм міномети по захисниках Богданівки, 82-мм по позиціям наших військ в Авдіївці. Протитанкові керовані ракети ворог застосував по захисниках Новотроїцького. Внаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця Об'єднаних сил на цьому напрямку було поранено. На Маріупольському напрямку активність ворога залишається незмінною. Окупанти відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Застосування міномету калібру 82 мм відмічено неподалік Водяного. Об'єднані сили вживали адекватних заходів для збереження життя та здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України. Втрат серед особового складу немає. Противник продовжує спроби ведення повітряної розвідки наших позицій. За добу засобами ППО зафіксовано 4 випадки застосування противником безпілотних літальних апаратів, три з яких ідентифіковано як «Орлан-10» російського виробництва. Для припинення роботи БПЛА застосувалися засоби радіоелектронної боротьби. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 9 разів відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Кримське, Лебединське, Водяне, та Широкине. При цьому по позиціях в районі населеного пункту Чермалик окупанти вели вогонь з 82-мм міномету. Таким чином ситуація на лінії зіткнення залишається контрольованою. Відмічено збільшення інтенсивності застосування важкого озброєння, а саме збільшення кількості мін та снарядів, які випущені по наших позиціях. Очевидне намагання російсько-окупаційних військ спровокувати Об'єднані сили на застосування важкого озброєння й тим самим звинуватити Збройні Сили України у зриві умов перемир’я. Об'єднані сили повністю дотримуються взятих на себе зобов’язань. Разом з тим вживають заходи щодо збереження життя та здоров’я своїх військовослужбовців. За даними розвідки в ході ведення бойових дій двох окупантів знищено, п’ять дістали поранень. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Командування Об'єднаних сил й надалі проводить заходи щодо виявлення боєприпасів, зброї, наркотичних речовин, затримання осіб причетних до терористичної діяльності на території Донецької та Луганської областей. Так на Луганщині колишній бойовик, в рамках програми СБУ «На тебе чекають вдома» здався місцевим правоохоронцям. У грудні 2014 року чоловік через скрутне матеріальне становище і піддавшись російські пропаганді вступив до незаконного збройного формування. Згодом затриманий декілька разів міняв підрозділи «служби», а коли усвідомив лише бандитські наміри бойовиків, через родичів, які проживають на підконтрольній Україні території зв’язався з нашими правоохоронцями. Також працівники поліції Донеччини зі складу Об'єднаних сил виявили та знищили два наркопосіви, які на власних присадибних ділянках «доглядали» мешканці Лиману та Волновахи. З незаконного обігу вилучено 59 набоїв калібру 5.45, перевірено 9873 транспортних засоби та 10 тисяч осіб. Чотирьох осіб затримано для перевірки на причетність до НЗФ. Контрольні пункти в’їзду-виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало майже 21 тисяча осіб та понад 2,5 тисячі транспортних засобів. 29 особам з різних причин відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Таким чином підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру ООС підполковник Анатолій Стельмах.